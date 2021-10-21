МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг торгуются без четкой динамики — фьючерсы на эти индексы сегодня были в минусе, но вышедшая макростатистика оказалась для них позитивной, свидетельствуют данные торгов. Рубль слабеет на внешнем негативе

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,22%, до 35530,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,26%, до 15163,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшается на 0,04%, до 4534,25 пункта.

Ранее в четверг фьючерсы на эти индексы демонстрировали снижение, но вышедшая, в том числе минутами ранее, макростатистика, не даёт индексам широкого рынка и промышленному серьёзно опуститься.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 октября, снизилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 290 тысяч, вновь обновив минимум с марта 2020 года. Аналитики же полагали, что показатель вырастет до 300 тысяч. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в сентябре выросло на 7% по сравнению с показателем августа — до 6,29 миллиона. Продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре выросли лучше прогноза

Что же касается индекса NASDAQ, то благодаря в том числе и корпоративным новостям он и вовсе растёт. В частности, чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla по итогам прошлого квартала подскочила почти впятеро в годовом выражении, до 1,618 миллиарда долларов, показатель стал рекордным. Выручка выросла в 1,6 раза, до 13,757 миллиарда долларов. Акции Tesla дорожают на 2,9%.

При этом аналитики брокерской компании Charles Schwab сказали агентству Франс Пресс, что инвесторы по-прежнему находятся под влиянием таких негативных факторов, как проблемы в цепочках поставок, скорое ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы, ускорение инфляции.