МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут вслед за фондовыми рынками АТР, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля умеренно укрепляется

По состоянию на 11.12 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,91%, до 6748,54 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,71%, до 7219,2 пункта; немецкий DAX — на 0,29%, до 15517,75 пункта.

Европейские инвесторы с оптимизмом восприняли динамику азиатских фондовых бирж, которые росли после новости о том, что китайский застройщик Evergrande провел еще один платеж в 83,2 миллиона долларов по офшорным бодам, тем самым избежав дефолта на данный момент.

"Когда мы смотрим на сегодняшние европейские торги, мы можем ожидать положительной сессии после сообщений в Азии о том, что Evergrande выплатит проценты в размере 83 миллионов долларов по офшорным бодам", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Кроме того, трейдеры оценивают финансовые отчеты компаний за третий квартал текущего года. Так, акции L'Oreal дорожают на 6% после сильных финансовых результатов.

Сдерживающим фактором для роста европейских индексов стала статистика по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Так, показатель, по предварительной оценке, в октябре снизился до 54,3 пункта с 56,2 пункта в сентябре. Аналитики же ожидали показателя на уровне 55,2 пункта.