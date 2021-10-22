МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показали единой динамики, инвесторы обратили внимание на внутренние новости и макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний, кроме АФК "Система" дорожают в Лондоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,34%, до 3582,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 2412,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,27%, до 26088,62 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,04%, до 3006,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличился менее чем на 0,01%, до 7415,5 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,34%, до 28804,85 пункта.

Рынки продолжают следить за новостями вокруг китайского застройщика Evergrande: компания в пятницу провела просроченный платеж в 83,5 миллиона долларов для выплаты процентов по офшорным облигациям, тем самым избежав дефолта на данный момент. Акции Evergrande на этом фоне подорожали на 4,3%.

Инвесторы также обратили внимание и на внутреннюю статистику. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Японии в октябре вырос до 53 пунктов с 51,5 пункта месяцем ранее. PMI в сфере услуг вырос до 50,7 пункта с 47,8 пункта в сентябре.

Вместе с этим потребительские цены в стране в годовом выражении в сентябре выросли впервые с августа 2020 года — на 0,2%. В августе 2021 года годовая дефляция составляла 0,4%, в августе 2020 года инфляция составляла 0,2%.

Индексы Китая показали некоторое снижение после того, как медь в четверг подешевела на 3,7%. Китай является крупнейшим в мире потребителем меди.