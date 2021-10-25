МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в октябре опустился до 97,7 пункта с уровня сентября в 98,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Посол Германии заявил об общеевропейском масштабе энергокризиса

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали снижение показателя до 97,9 пункта.

Организация отмечает, что это уже четвертое подряд месячное снижение показателя. "Компании меньше удовлетворены своим текущим бизнесом. Ожидания тоже становятся более мрачными", — говорится в релизе IFO.

Так, индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 100,1 пункта с сентябрьского показателя в 100,4 пункта. Аналитики ждали снижения показателя до 99,4 пункта. А индекс экономических ожиданий опустился до 95,4 пункта с уровня сентября в 97,3 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 96,4 пункта.