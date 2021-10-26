МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном выросли

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,08% — до 3612,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2438,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,41% — до 26026 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,02% — до 7442,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,72%, до 3042,47 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,88%, до 29137,5 пункта.

Американские фондовые биржи в понедельник закрылись в плюсе в разгаре сезона финансовых отчетностей, причем индексы Dow Jones и S&P 500 побили очередные рекорды. Акции Facebook на предварительных торгах растут на 1,71% после того, как компания отчиталась о росте чистой прибыли за 9 месяцев в 1,6 раза.

Трейдеры в Азии также ожидают на этой неделе финансовых отчетов ряда крупных компаний — Hyundai, Sony, LG Electronics.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, настроения на азиатских фондовых рынках в значительной степени определяются динамикой Уолл-стрит, хотя в центре внимания остается ситуация с COVID-19 в Китае, поскольку правительство ужесточает меры контроля.