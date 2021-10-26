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Индекс Мосбиржи стартовал в умеренном минусе
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Индекс Мосбиржи умеренно снижается на старте торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,25% — до 4244,18 пункта,... ПРАЙМ, 26.10.2021
индексы, рынки, новости, торги, мосбиржа, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи умеренно снижается на старте торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,25% — до 4244,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,09%, до 1917,52 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 1 копейку — до 69,70 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 80,82 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent незначительно меняется около уровней предыдущего закрытия – чуть выше 85 долларов за баррель.