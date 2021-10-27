МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом индексов Dow Jones и S&P 500 до новых исторических максимумов на благоприятных корпоративных новостях и макроэкономических данных. Индексы DJIA и S&P 500 обновили исторические максимумы

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,04%, до 35 756,88 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 4 574,79 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,06%, до 15 235,71 пункта — на 0,9% ниже пиковых значений.

Инвесторы испытывают оптимизм после выхода индикатора потребительского доверия в США, который вырос вопреки ожиданиям. Кроме того, продажи новых домов на американском рынке в сентябре увеличились больше прогноза.

Корпоративный позитив поступил от технологического концерна General Electric, который по итогам прошлого квартала получил чистую прибыль в 1,2 миллиарда долларов против убытка годом ранее. Акции компании выросли в цене на 1,99%. Почтовая компания UPS подорожала на 6,84% благодаря квартальной отчетности, превзошедшей ожидания рынка.

После ралли в понедельник акции производителя электромобиля Tesla подешевели на 0,63%. Крупнейшая в мире соцсеть Facebook потеряла в цене 3,92% на волне продолжающихся разоблачений.