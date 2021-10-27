МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на возобновившихся опасениях по поводу COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР показывают положительную динамику

По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,92% — до 3564,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2397,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,58% — до 25326 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,01% — до 7442,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,91%, до 3021,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 28929 пунктов.

На азиатских фондовых биржах наблюдается отрицательная динамика, поскольку в некоторых частях Китая вновь регистрируется вспышка заболеваемости COVID-19, что вызвало опасения у инвесторов. Власти китайского города Ланьчжоу уже объявили карантин.

Трейдеры обратили некоторое внимание на статданные по Австралии. Так, годовая инфляция в стране в третьем квартале замедлилась до 3%, с 3,8% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали замедления до 3,1%.