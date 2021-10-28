МОСКВА, 28 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовый рынок США в среду в целом снизился, и основные индексы отступили с достигнутых накануне рекордных максимумов. Фондовый рынок США просел на проблемах Facebook

Начав торги с повышения после череды позитивных корпоративных отчетов, индексы оказались под давлением во второй половине дня, причем бумаги компаний энергетического и финансового секторов оказались в числе лидеров падения.

Позитивная квартальная отчетность американских корпораций смягчила опасения инвесторов по поводу проблем в цепочках поставок, инфляции и роста китайской экономики, которые в начале осени ударили по рынкам.

"Настроение инвесторов в сентябре было довольно мрачным, очевидно, из-за различных макроэкономических опасений, – отметил Пол О'Коннор, директор группы смешанных классов активов в Janus Henderson Investors. – В целом корпоративные результаты показывают, что компании довольно успешно справляются с этими условиями, а также умело управляют ожиданиями".

S&P 500 снизился на 23,11 пункта, или на 0,5%, до 4551,68 пункта. Накануне индекс закрылся на 57-м рекордном максимуме в этом году. Dow Jones Industrial Average, который во вторник тоже достиг рекордной отметки, упал на 266,19 пункта, или на 0,7%, до 35490,69 пункта. Преимущественно технологический индекс Nasdaq Composite утратил достигнутый ранее прирост, закрывшись с повышением на 0,12 пункта, или 0,0%, по 15235,84 пункта.

Акции McDonald's набрали 2,7%. Сеть быстрого питания сегодня сообщила, что ввиду повышения цен ее продажи в США выросли.

Акции Coca-Cola выросли на 1,9%. Прибыль и выручка производителя напитков превзошли ожидания Уолл-стрит.

Акции приложения для торгов Robinhood Markets упали на 10,0%. Его выручка сократилась к предыдущему кварталу на 35% в свете снижения объемов торгов криптовалютой.

Бумаги нефтегазовых компаний падали в цене на фоне снижения нефтяных котировок. Энергетический сектор S&P 500 завершил день с понижением на 2,9%, отметившись самым масштабным падением среди всех 11 секторов индекса. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 2,4%, по 82,66 доллара за баррель, что стало самым резким однодневным падением с середины августа.

У фондовых управляющих все равно хватает поводов для беспокойства, от судьбы планов инфраструктурных и социальных расходов Джо Байдена до потенциального сворачивания стимулов ФРС, которые поддерживают рынки с начала 2020 года. Сегодняшние данные также указали на замедление экономики в 3-м квартале: заказы на товары длительного пользования в сентябре сократились к августу на 0,4%.

Stoxx Europe 600 потерял 0,4%, снизившись после второго в истории уровня закрытия.

Акции банков снизились, в том числе акции немецкого банка Deutsche Bank упали на 6,9%. Он отчитался о сокращении выручки от инвестиционных банковских операций. Акции сырьевых и нефтегазовых компаний тоже сдали позиции.

В Азии тоже произошло снижение. Американские власти запретили China Telecom, крупнейшему телекоммуникационному оператору Китая, вести дела в США, и это усугубило опасения инвесторов насчет напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. В Китае Shanghai Composite лишился 1%, а в Гонконге Hang Seng упал на 1,6%.

— Авторы Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com, Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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