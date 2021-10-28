МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга по основным индексам в отсутствие улучшений на рынке нефти, следует из данных Московской биржи. Цена золота продолжает сохранять стабильность

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,41% — до 4212,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1877,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 6 копеек — до 70,70 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 82,01 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,1% — до 82,97 доллара за баррель.