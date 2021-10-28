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https://1prime.ru/Index/20211028/835061952.html
Российский рынок акций снижается по основным индексам
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Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга по основным индексам в отсутствие улучшений на рынке нефти, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 28.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга по основным индексам в отсутствие улучшений на рынке нефти, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,41% — до 4212,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1877,15 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 6 копеек — до 70,70 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 82,01 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,1% — до 82,97 доллара за баррель.