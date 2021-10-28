МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно умеренно снижаются в преддверии публикации результатов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается по основным индексам

По состоянию на 10.26 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,16%, до 7241,85 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15693,65 пункта. Французский CAC 40 в то же время растёт на 0,3%, до 6774 пунктов.

Европейские инвесторы в четверг находятся в ожидании результатов заседания Европейского центробанка. Аналитики полагают, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на нулевом уровне.

Кроме того, трейдеры ожидают публикации предварительных данных об инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране ускорилась до 4,4% с 4,1% месяцем ранее.

Также в заметном минусе в Европе котировки отдельных эмитентов по результатам их отчётности. Так, акции Telenor дешевеют на 3,3%, а Royal Dutch Shell – на 1,52%.