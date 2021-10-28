МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно умеренно снижаются в преддверии публикации результатов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа

Российский рынок акций снижается по основным индексам

По состоянию на 10.26 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,16%, до 7241,85 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15693,65 пункта. Французский CAC 40 в то же время растёт на 0,3%, до 6774 пунктов.

Европейские инвесторы в четверг находятся в ожидании результатов заседания Европейского центробанка. Аналитики полагают, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на нулевом уровне.

Кроме того, трейдеры ожидают публикации предварительных данных об инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране ускорилась до 4,4% с 4,1% месяцем ранее.

Также в заметном минусе в Европе котировки отдельных эмитентов по результатам их отчётности. Так, акции Telenor дешевеют на 3,3%, а Royal Dutch Shell – на 1,52%.