МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продемонстрировали снижение на букете факторов, в том числе китайские — более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,23%, до 3518,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 2362,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,28%, до 25555,73 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,53%, до 3009,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 7430,4 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,96%, до 28820,09 пункта.

Трейдеры, во-первых, обратили внимание, что японский центробанк понизил прогноз роста ВВП страны на текущий финансовый год до 3,4% с 3,8%, ожидавшихся в июле. Инвесторы также обратили внимание на финансовые результаты местных компаний по итогам квартала. Так, акции Sony подешевели на 1,6%, ранее компания сообщила, что в прошедшем квартале ее чистая прибыль упала почти вдвое.

Снижение большинства индексов Уолл-стрит накануне также негативно сказалось на торгах. В среду лишь индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продемонстрировал символический рост.

Что же касается опережающего снижения индексов в Китае, то на это дополнительно повлияли ковидные новости. Ранее в стране начались ужесточения карантинных ограничений после роста числа обнаруживаемых инфицированных новым коронавирусом.