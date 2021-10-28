МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в четверг перед публикацией данных по ВВП страны и числу заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР снизились на ряде факторов

По состоянию на 13.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,08%, до 35421 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 15652,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4553,25 пункта.

Инвесторы ожидают публикации ряда статданных по США: они становятся особенно важны в преддверии заседания Федрезерва США, который намеревается на ближайшем заседании (2-3 ноября) объявить о сворачивании мер поддержки экономики страны.

Аналитики ожидают, что, по первой оценке, американская экономика в третьем квартале выросла на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором. В то же время минтруда обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США. Эксперты прогнозируют сохранение показателя на уровне предыдущей недели в 290 тысяч.