МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в четверг перед публикацией данных по ВВП страны и числу заявок на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,08%, до 35421 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 15652,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4553,25 пункта.
Инвесторы ожидают публикации ряда статданных по США: они становятся особенно важны в преддверии заседания Федрезерва США, который намеревается на ближайшем заседании (2-3 ноября) объявить о сворачивании мер поддержки экономики страны.
Аналитики ожидают, что, по первой оценке, американская экономика в третьем квартале выросла на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором. В то же время минтруда обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США. Эксперты прогнозируют сохранение показателя на уровне предыдущей недели в 290 тысяч.