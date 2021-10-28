МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил в четверг трехнедельный минимум вслед за падающей нефтью, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть замедлили снижение до 1%

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.46 мск падал на 1,41%, до 4170,05 пункта, ранее в ходе торгов опускался до 4157,39 пункта, обновив минимум с 5 октября. Долларовый индекс РТС падал на 1,37%, до 1865,39 пункта.

"Российский рынок, как это следовало ожидать, полностью коррелирует с нефтью. Начавшаяся коррекция в нефти от уровня предыдущего максимума на отметке 86 долларов за баррель лишь ускорилась. Российские акции продают широким фронтом, что утянуло индексы более чем на процент вниз", — говорит Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер" также считает, что после двух месяцев роста котировки нефти готовы совершить довольно глубокую коррекцию.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался в то же время на 22 копейки, до 70,42 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 81,76 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,84%, до 82,33 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Падение российского рынка акций идет широким фронтом, растущих историй практически не наблюдается. Заметно хуже рынка торгуются акции "Мечела" — обыкновенные падают на 6,76%, префы — на 4,72%, "Русала"(-3,05%), ВТБ(-3,1%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза"(-4,43%). Фьючерсы на индексы Уолл-стрит растут

Сегодня вышла финансовая отчетность Сбербанка по МСФО за третий квартал. Сбербанк в третьем квартале нарастил чистую прибыль по МСФО на 28,3% — до 348,3 миллиарда рублей. Обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 1,9% на общей негативной динамике российского рынка акций.

В то же время на положительной территории торгуются акции "Детского мира"(+0,52%) и "защитные" бумаги золотодобытчиков — Polymetal (+1,12%) и "Полюс" (+0,22%).

ПРОГНОЗЫ

"Рост годовой инфляции до 7,97% к 25 октября резко повышает вероятность очередного повышения ставки ЦБ РФ. На этом фоне растут доходности ОФЗ, что вынудит банки провести негативную переоценку активов. В сентябре подобная переоценка снизила прибыль банковского сектора на 20%", — обращает внимание Кочетков.

Донецкий считает, что в текущей ситуации рынок акций РФ может ускорить падение до уровня 4130 пунктов по индексу Мосбиржи и 1840 пунктов по РТС.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" также отмечает, что в случае ухудшения внешнего фона индекс Мосбиржи способен закрепиться ниже отметки 4163 пункта, что вызовет ускорение нисходящего движения.