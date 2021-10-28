МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут на данных о снижении числа заявок на пособие по безработице и корпоративных отчетностях, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется после ощутимого провала в среду

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,5% — до 35669,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 15313,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4574,7 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 октября, снизилось на 10 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 281 тысячи, обновив минимум с марта 2020 года.

Поддержку индексам также оказывают финансовые отчеты крупных американских компаний. Акции Ford дорожают более чем на 10% после того, как автопроизводитель сообщил об увеличении чистой прибыли за 9 месяцев в 3,7 раза – до 5,7 миллиарда долларов.

В то же время данные по ВВП США оказались слабее прогнозов. Американская экономика в третьем квартале, согласно первой оценке, выросла на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 2,7%.

"Третий квартал был мрачным, чего нельзя будет сказать о четвертом. Квартал с октября по декабрь будет совсем другим – расходы в сфере услуг восстанавливаются по мере снижения заболеваемости штаммом "дельта", — приводит агентство Market Watch комментарий старшего экономиста Pantheon Яна Шепердсона (Ian Shepherdson).