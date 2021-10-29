МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в начале торгов пятницы на фоне негативной динамики западных торговых площадок, следует из данных Московской биржи. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в третьем квартале выросла на 20,4%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижался на 0,47%, до 4169,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91% — до 1863,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 34 копейки, до 70,54 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 82,32 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent слегка повышается на 0,3%, до 83,91 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы теряют порядка 0,5%. Ведущие европейские фондовые индексы снижаются в пределах 0,8%.