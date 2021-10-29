МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на статданных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. ВВП еврозоны в третьем квартале вырос лучше прогноза

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,27%, до 7231,22 пункта, немецкий DAX — на 0,86%, до 15562,75 пункта. Французский CAC 40 уменьшался на 0,33%, до 6781,72 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по предварительной оценке, ускорилась до рекордного с июля 2008 года значения в 4,1% с 3,4% месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения инфляции лишь до 3,7%.

Кроме того, рынки продолжают оценивать заявления главы Европейского центробанка Кристин Лагард. Глава регулятора считает возможным в марте 2022 года завершить специальную программу покупки активов PEPP.

Инвесторы обратили некоторое внимание на статистику по ВВП 19 стран еврозоны, который, по первой оценке, в третьем квартале 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном. Аналитики ожидали роста ВВП еврозоны в третьем квартале на 3,5% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.