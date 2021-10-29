МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в последний рабочий день месяца на различных факторах, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,82%, до 3547,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,6%, до 2400,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,7%, до 25377,24 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,29%, до 2970,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,44%, до 7323,7 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,25%, до 28892,69 пункта.

На торги в АТР влияли разнонаправленные факторы. Так, толкали азиатские индексы вверх рост американских фондовых рынков накануне.

Инвесторы также обратили внимание на новости в СМИ о крупном китайском застройщике Evergrande, согласно которым компания выплачивает еще один просроченный платеж по процентам и избегает еще одного официального дефолта, благодаря чему так заметно выросли китайские биржи.

При этом безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,8%, а промпроизводство в стране — упало на 5,4% к августу.