МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пятницу, в то время как инвесторы обратили внимание на отчеты Apple и Amazon, которые вызвали опасения относительно будущей прибыли компаний, свидетельствуют данные торгов.

Франкфуртская фондовая биржа

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По состоянию на 13.32 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,13%, до 35567 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,87%, до 15627 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 4566 пункта.

В ночь на пятницу свои финансовые отчеты опубликовали Apple и Amazon. С начала года прибыль обеих компаний увеличилась, однако комментарии относительно того, что нарушение цепочки поставок оказывает давление на производственные показатели вызывало на рынке опасения, что в четвертом квартале компании не смогут сгенерировать высокую прибыль. Акции компаний на предварительных торгах дешевеют на 3,7% и 4,8% соответственно.

"Поскольку это два громких имени рынок может оказаться уязвимым. Вопрос в том, будет ли это и дальше проблемой. Мы не покупаем акции на том, что происходит сейчас, мы покупаем на основании того, что произойдет в будущем", — сказал инвестиционный стратег Danske Bank Ларс Сковгор-Андерсен (Lars Skovgaard Andersen), которого цитирует газета Wall Street Journal.

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Инвесторы также ожидают публикации ряда статистик по США. Позднее в ходе торгов министерство торговли США обнародует данные по доходам и расходам населения страны. Аналитики ожидают, что доходы в сентябре снизились на 0,2%, а расходы выросли на 0,5% в месячном выражении.

Затем ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в октябре снизился до 71,4 пункта с 72,8 в сентябре, как и показала предварительная оценка.