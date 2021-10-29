МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы отыгрывают корпоративную отчетность, в частности, вышедшие накануне результаты таких технологических гигантов, как Apple и Amazon, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций продолжает снижаться

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,01%, до 35727,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 15387,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 4584,92 пункта.

После закрытия торгов четверга Apple и Amazon представили свои финансовые отчеты. С начала года прибыль обеих компаний увеличилась, однако беспокойство инвесторов вызвало влияние проблем в цепочках поставок на финансовые показатели как в предыдущем, так и в текущем кварталах. Акции Apple дешевеют на 3,4%, а Amazon — на 3,6%, а "высокотехнологичный" NASDAQ теряет особенно сильно.

"В центре внимания результаты Apple и Amazon, которые не оправдали ожиданий, более важными являются комментарии относительно цепочек поставок", — цитирует агентство Блумберг инвестиционного директора Cornerstone Wealth Group Клиффа Ходжа (Cliff Hodge).

Трейдеры также оценивают макростатистику. Доходы населения в США в сентябре снизились на 1% по сравнению с августом, а расходы в свою очередь выросли на 0,6%. Аналитики прогнозировали снижение доходов на 0,2% и увеличения расходов на 0,5%.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по окончательной оценке, снизился до 71,7 пункта с сентябрьских 72,8 пункта, что оказалось несколько выше предварительных данных.