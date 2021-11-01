Деловая активность в обрабатывающих отраслях России выросла в октябре
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 51,6 пункта
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 51,6 пункта с 49,8 пункта в сентябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.
"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, превысил сентябрьский показатель 49,8 балла и составил 51,6 в октябре, указав на первое улучшение деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях за пять месяцев. Хотя это свидетельствует лишь о незначительном подъеме в секторе, темпы роста были выше, чем в средней долгосрочной серии, охватывающей более 24 лет сбора данных", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
"Российское производства вернулось на территорию экспансии в октябре, поскольку деловая конъюнктура улучшилась впервые с мая. Более сильный рост производства и новые заказы поддержали незначительный подъем, поскольку компании также зафиксировали возобновление роста занятости", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/Index/20211101/835085539.html
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