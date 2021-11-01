МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи АТР в основном растут

По состоянию на 11.59 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 0,52% — до 8,96 доллара, "Новатэка" — на 1,58%, до 257,5 доллара, "Лукойла" — на 0,71%, до 102,72 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,55% — до 9,96 доллара, "Газпром нефти" — на 0,14%, до 35,75 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,19% — до 31,35 доллара, "Северстали" — дешевеют на 0,04%, до 22,85 доллара, НЛМК — дорожают на 0,06%, до 31,6 доллара.

Бумаги ВТБ растут на 0,69% — до 1,47 доллара, Сбербанка — на 1,52%, до 20,32 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 3,86% — до 106,35 доллара.

GDR АФК "Система" снижаются на 0,07% — до 7,55 доллара. Бумаги "Магнита" дешевеют на 0,45% — до 18,44 доллара, "Ленты" — дорожают на 2,89%, до 3,12 доллара.