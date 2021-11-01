МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно ростом на данных о повышении деловой активности в промышленности Китая и Японии, подкрепивших оптимизм относительно развития экономики, свидетельствуют данные торгов. Российская и белорусская биржи обсудили единый товарный рынок

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,08%, до 3544,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,49%, до 2411,78 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,88%, до 25154,32 пункта, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,28%, до 2978,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 7370,8 пункта. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,61%, до 29647,08 пункта.

Оптимизм относительно перспектив развития экономики усилился после публикации ряда статданных. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности, PMI, в сфере промышленности Китая в октябре вырос до 50,6 пункта с уровня сентября в 50 пунктов. Аналитики же прогнозировали сохранение показателя на уровне в 50 пунктов.

Кроме того, порадовали инвесторов и статданные из Японии. Там индекс деловой активности в сфере промышленности также вырос в октябре, до 53,2 пункта с уровня сентября в 53 пункта. Позитивное влияние на японский индекс также оказывают новости о победе правящей Либерально-демократической партии на парламентских выборах в воскресенье. Падающая нефть потащит вниз российские акции

Глобальные участники торгов теперь будут следить за новостями из США, где в среду будут оглашены итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Учитывая, что начало постепенного сворачивания мер поддержки вполне ожидаемо, больший интерес, вероятно, вызовет пресс-конференция Джерома Пауэлла", — сказал агентству Франс Пресс представитель National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).