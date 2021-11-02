МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста и к декабрю текущего года может достичь нового рекорда в 4400 пунктов на фоне сохраняющегося энергетического кризиса и дальнейшего роста цен на нефть, такой прогноз дал РИА Новости главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий. Мосбиржа ожидает достичь объема торгов в квадриллион рублей за год

"Считаем, что рынок акций РФ сохраняет потенциал роста до конца года. Виной всему энергетический кризис и нежелание ОПЕК+ увеличивать объемы сверх запланированных. Это может привести к дальнейшему росту цен на нефть, а значит всего нефтегазового сектора РФ, который в свою очередь вытягивает индексы", — поясняет Донецкий.

Эксперт также ожидает сильный рост "тяжеловеса индекса" — "Газпрома" — на фоне сильной отчетности за третий квартал. Он полагает, что главный бенчмарк российского рынка акций способен показать рост до 470 рублей, что отразится на росте рынка в целом.

"Газпром" в январе-сентябре 2021 года получил 1,055 триллиона рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 558,23 миллиарда рублей убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за девять месяцев выросла в 1,5 раза, до 4,22 триллиона рублей.

Однако Донецкий напоминает, что инвесторам не стоит забывать про текущие риски. "Помешать росту могут решение ОПЕК+ быстрее нарастить добычу, что мы оцениваем как маловероятный сценарий, а также дальнейший разгон рублевой инфляции и рост доходностей по ОФЗ", — добавляет он.

На закрытие основных торгов понедельника индекс Мосбиржи торговался на отметке 4221,49 пункта.