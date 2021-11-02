МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на растущих опасениях по поводу COVID-19 в некоторых частях Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР закрыли торги понедельника ростом

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,62% — до 3522,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 2410,91 пункта; гонконгский Hang Seng Index рос на 0,59% — до 25302 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,4% — до 7339,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,56%, до 29482,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,45% — до 3022,12 пункта.

Инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в Китае. По данным СМИ, за последние несколько дней в некоторых частях КНР наблюдаются вспышки заболеваемости COVID-19.

На японский индекс также влияет политическая ситуация в стране. Как пишет агентство Блумберг, первоначальный энтузиазм по поводу победы на выборах правящей Либерально-демократической партии иссякает.

Фондовой бирже Гонконга оказывают поддержку заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон ожидает от Китая выполнения его обязательств в рамках первого этапа торгового соглашения.