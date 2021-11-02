МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ.Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 58,3 пункта с 58,6 пункта в сентябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Евро стабилен к доллару в ожидании статистики по еврозоне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения лишь до 58,5 пункта, как показывала предварительная оценка.

PMI в области промышленного производства Германии, по окончательным данным, снизился в октябре до 57,8 пункта с 58,4 пункта в сентябре. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 58,2 пункта.

Во Франции индикатор снизился до 53,6 пункта с 55 пунктов месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 53,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.