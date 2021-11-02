МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снижается после роста понедельника, инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью

По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,39%, или на 7,05 доллара, до 1788,75 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото подорожало на 0,7%. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,14%, до 23,558 доллара за унцию.

Ноябрьское заседание ФРС запланировано на 2-3 ноября, инвесторы ожидают, что регулятор может объявить о начале сворачивания программы выкупа активов, а уже в следующем году может повысить ключевую ставку.

Стоимость золота будет консолидироваться у отметки в 1800 долларов за унцию, пока рынки не получат ожидаемое объявление Федрезерва о сворачивании и сигналов о том, когда может быть повышена ставка, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.

При этом эксперты отмечают, что быстрые циклы ужесточения монетарной политики и несбалансированное восстановление экономики в мире могут поддерживать спрос на золото в ближайшие кварталы.