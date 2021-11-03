МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в октябре снизился до 48,8 пункта с 50,5 пункта в сентябре, сообщает исследовательская организация Markit. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны снизился в октябре

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit российской сферы услуг опустился с сентябрьского показателя 50,5 балла до 48,8 в октябре, указав на максимальные темпы сокращения деловой активности с декабря 2020 года. Сообщалось, что снижение клиентского спроса привело к сокращению, поскольку компании также упоминали о негативном влиянии пандемии на активность. Однако темпы сокращения производительности были незначительными", — говорится в сообщении.

"Российские поставщики услуг отметили тяжелое начало четвертого квартала, поскольку деловая активность снова снизилась. Возобновление случаев заражения вирусом еще больше ударило по сектору, поскольку спрос упал и новые заказы сократились впервые в 2021 году. Ярким лучом стал внешний спрос, который вернулся к росту в октябре", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шианы Джонс.