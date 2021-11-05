МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал торги пятницы в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на нефть закрылись на минимуме с начала октября

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,28% — до 4172,92 пункта, долларовый индекс РТС слегка повышается на 0,16% — до 1829,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 13 копеек — до 71,86 рубля, курс евро опускается на 21 копейку — до 83,05 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,65%, до 81,05 доллара за баррель.

Динамику значительно хуже рынка показывают акции "Русала", дешевея на 4,4% в условиях снижения цен на алюминий. Также под давлением большинство "голубых фишек": Роснефть (-1,41%), обыкновенные акции Сбербанка" (-1,22%) и "Лукойла" (-1,06%). В заметном плюсе торгуются "защитные" акции золотодобытчиков: Polymetal (+1,54) и Petropavlovsk (+1,7%), а также акции "Акрона" (+4,05%).

"На рынок акций давит инфляция, которая в годовом исчислении преодолела отметку 8%. Повышаются риски того, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку сразу на процентный пункт", — отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер", и считает, что этот фактор будет оказывать влияние на рынок акций РФ вдобавок к негативной динамике цен на многие сырьевые ресурсы.

Впрочем, после незначительного снижения на старте торгов рынок акций РФ будет консолидироваться в узком диапазоне, реагируя на изменения внешнего фона, в свою очередь ожидает инвестиционный стратег УК "Ари капитал" Сергей Суверов. Эксперт напоминает, что во второй половине дня влияние на ход торгов может оказать макроэкономическая статистика из США (месячные данные безработицы за октябрь, которые министерство труда США опубликует в 15.30 мск).