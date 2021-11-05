МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу главным образом растут, причём на бирже Франции индикатор снова превзошёл исторический рекорд стоимости, а британский — достиг максимума с февраля 2020 года, в то время как инвесторы оценивают монетарную политику центробанков и будущую макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля стабилен к доллару

По состоянию на 12.22 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,44%, до 7311,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 7008,73 пункта. Французский САС 40 впервые превысил отметку в 7 тысяч пунктов. В среду же он обновил исторический рекорд, установленный в 2000 году. Немецкий DAX при этом опускается на символические 0,03%, до 16025,35 пункта.

Ранее в ходе торгов британский FTSE 100 достиг 7315,73 пункта — максимальной отметки с февраля 2020 года. Инвесторы оценивают решение центробанка сохранить учётную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. После этого фунт стерлингов дешевеет к доллару до 1,344 доллара — минимума с января. Снижение курса национальной валюты способствует росту фондовых бирж, так как прибыль компаний-экспортеров в таком случае увеличивается.

Европейский центральный банк также не стали менять ставку и объем программы выкупа активов. На этом фоне инвесторы оценивают макроэкономические статданные, которые свидетельствуют о состоянии экономики. Позднее в ходе торгов будут опубликованы данные розничных продаж в еврозоне. Аналитики прогнозируют рост показателя в сентябре на 0,3% после такого же увеличения в августе. В годовом выражении ожидается рост на 1,5%.

При этом немецкий индекс сейчас в минусе после выхода данных о том, что промпроизводство в стране в сентябре неожиданно снизилось на 1,1% к августу.