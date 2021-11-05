МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы бьют рекорды в пятницу на открытии торгов после публикации данных о, в частности, резком снижении уровня безработицы в стране, свидетельствуют данные бирж. Безработица в США в октябре снизилась лучше прогноза

По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,68%, до 36368,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 16042,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4712,64 пункта.

Все три индекса обновили свои исторические рекорды. Индекс NASDAQ впервые превысил отметку в 16 тысяч пунктов, на данный момент его исторический рекорд составляет 16051,2 пункта; для DJIA это 36384,72 пункта, а для S&P 500 — 4714,1 пункта.

Оптимизму на рынке способствовала макростатистика. Безработица в США в октябре снизилась до 4,6% с уровня сентября в 4,8%. При этом аналитики ожидали менее сильного снижения — лишь до 4,7%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 531 тысячу — самыми быстрыми темпами с июля.

"Сегодняшняя статистика дала зеленый свет инвесторам, сигнализируя о том, что любые опасения необоснованны. Данные подтверждают, что экономика находится в правильном положении, и потому есть вероятность, что предрождественское ралли может стать одним из сильнейших за последнее время", — отметил аналитик Commonwealth Financial Network Питер Эсселе (Peter Essele), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Тем временем акции фармацевтической Pfizer дорожают на 8,55% после сообщения о том, что по итогам промежуточного анализа ее новый препарат Paxlovid в форме таблеток, предназначенный для лечения ковида и проходящий сейчас исследования, снижает риск госпитализации или смерти от болезни на 89%. Акции конкурирующей Moderna при этом упали в цене на 18,77%.