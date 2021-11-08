МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на опасениях за рынок недвижимости в Китае, свидетельствуют данные торгов. Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% его акций Tesla

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% — до 3495,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2410,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,59% — до 24724 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,18% — до 7443,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,92%, до 2941,92 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,29%, до 29527 пунктов.

Опасения за китайский сектор недвижимости усилились после новостей о проблемах китайского застройщика Kaisa Group Holdings Ltd. Торги акциями девелопера в Гонконге были приостановлены в пятницу после того, как компания сообщила, что пропустила платежи по облигациям, и предупредила о давлении на ликвидность.

Проблемы китайских застройщиков начались с компании Evergrande, которая этой осенью оказалась на гране дефолта.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю. Экспорт КНР в октябре вырос в годовом выражении на 27,1% после роста на 28,1% в сентябре. Аналитики прогнозировали рост на 24,5%. Импорт Китая вырос на 20,6% после 17,6% в предыдущем месяце. Прогноз предполагал увеличение показателя на 25%.