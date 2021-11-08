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Российский рынок акций в начале торгов растет вслед за нефтью
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Российский рынок акций повышается в начале торгов понедельника вслед за дорожающей нефтью, индекс Мосбиржи поднялся выше 4200 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 08.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов понедельника вслед за дорожающей нефтью, индекс Мосбиржи поднялся выше 4200 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,75% — до 4206,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1862,34 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 8 копеек — до 71,18 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,30 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,09% — до 83,64 доллара за баррель.