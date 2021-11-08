МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов понедельника вслед за дорожающей нефтью, индекс Мосбиржи поднялся выше 4200 пунктов, следует из данных Московской биржи.

Килограммовый слиток золота высшей пробы

Золото дорожает третий день подряд

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,75% — до 4206,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1862,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 8 копеек — до 71,18 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,30 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,09% — до 83,64 доллара за баррель.