МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов понедельника вслед за дорожающей нефтью, индекс Мосбиржи поднялся выше 4200 пунктов, следует из данных Московской биржи. Золото дорожает третий день подряд

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,75% — до 4206,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1862,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 8 копеек — до 71,18 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,30 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,09% — до 83,64 доллара за баррель.