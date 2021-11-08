МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник незначительно колеблются без единой динамики в отсутствие значимых новостных факторов, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций в начале торгов растет вслед за нефтью

По состоянию на 12.07 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,02% — до 7302,4 пункта, французский CAC 40 рос на 0,03% — до 7043,06 пункта, немецкий DAX опускался на 0,08% — до 16040,05 пункта.

В отсутствие других значимых новостей инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с высокой инфляцией. На будущей неделе Евростат опубликует окончательную оценку роста потребительских цен в еврозоне в октябре. По предварительной оценке, годовая инфляция ускорилась до 4,1% с 3,4% месяцем ранее.

Данные по инфляции в США за октябрь станут известны уже 10 ноября. Эксперты предполагают, что рост цен ускорился до 5,8% в годовом выражении с 5,4% в сентябре.

Таким образом, и в Европе, и в США инфляция обновляет многолетние максимумы.

"Основное внимание на этой неделе будет по-прежнему сосредоточено на рисках роста цен, которые могут повлиять на восстановление экономики, так как мы приближаемся к концу года с данными по инфляции в США за октябрь, которые продемонстрируют дальнейший рост", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).