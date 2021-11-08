МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно увеличиваются, поддерживаемые положительной динамикой, заданной сезоном отчетности в США, более всего при этом прибавляет "промышленный" индекс, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций усилил рост

По состоянию на 15.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается 0,2%, до 36288 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 4692,25 пункта; фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,05%, до 16344 пунктов.

Инвесторы продолжают оценивать результаты, представленные в уходящий период сезона отчетности за квартал. Показатели многих крупнейших компаний оказались лучше прогнозов аналитиков, что обрадовало рынки. По словам экспертов, эта позитивная динамика по-прежнему поддерживает рост индексов.

"Это был хороший сезон отчетности, поэтому рынки продолжают расти на финансовых результатах. Мы видим, что у компаний действительно есть необходимая ценовая гибкость, и потребители тратят часть сбережений, отложенных во время пандемии (коронавируса — ред.)", — сказал газете Wall Street Journal глава инвестиционной стратегии State Street Global Advisors в Европе Альтаф Кассам (Altaf Kassam).

Также важным для рынков станет публикация в среду данных о потребительских ценах в США. Прогнозируется, что годовая инфляция ускорилась по итогам октября до 5,8% с 5,4%.