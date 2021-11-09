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2021-11-09T13:12:00+03:00

2021

https://1prime.ru/Index/20211109/835161926.html

Доверие инвесторов к экономике Германии в ноябре неожиданно выросло

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https://россиясегодня.рф

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до 31,7 пункта с 22,3 пункта в октябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer... ПРАЙМ, 09.11.2021

индексы, рынки, экономика, мировая экономика, новости, германия, индекс доверия потребителей

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60