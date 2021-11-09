МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до 31,7 пункта с 22,3 пункта в октябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, снижения индикатора до 20 пунктов.