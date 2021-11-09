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Доверие инвесторов к экономике Германии в ноябре неожиданно выросло
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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до 31,7 пункта с 22,3 пункта в октябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer... ПРАЙМ, 09.11.2021
индексы, рынки, экономика, мировая экономика, новости, германия, индекс доверия потребителей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до 31,7 пункта с 22,3 пункта в октябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, снижения индикатора до 20 пунктов.