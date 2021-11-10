МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствую данные торгов.

Биржи Европы

Фондовые биржи Европы снизились на негативе из США

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,31%, до 36319,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,6%, до 15886,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 4685,25 пункта.

В последние дни основные индексы достигали рекордных значений, 5 ноября на новую высоту выходил S&P 500, достигнув 4697,54, впервые до 16 тысяч пунктов поднялся NASDAQ, 8 ноября максимумы обновил Dow Jones, который вырос до 36498,44.