МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Фондовые биржи США в среду вновь закрылись снижением основных индексов, свидетельствую данные торгов. Фондовые биржи Европы выросли на корпоративных новостях

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,66% и составил 36079,94 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,66% — до 15622,71 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,82% — до 4646,71 пункта.

На предыдущей неделе основные индексы достигали рекордных значений: 5 ноября на новую высоту выходил S&P 500, достигнув 4697,54, впервые до 16 тысяч пунктов поднялся NASDAQ, 8 ноября максимумы обновил Dow Jones, который вырос до 36498,44.