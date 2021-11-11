МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики на фоне снижения в США, последовавшего на статистике об инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США показали снижение

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,59% — до 3513,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,81% — до 2449,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,37% — до 24904,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,59%, до 2912,79 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,62% — до 7378,2 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,43%, до 29232,5 пункта.

Торги в АТР не показывают единого направления после публикации данных по инфляции в США и снижения индексов Уолл-стрит. В среду основные американские фондовые рынки показали снижение на 0,7-1,7%.

Годовая инфляция в США, согласно официальным данным, в октябре ускорилась до максимума с 1990 года и составила 6,2%. В сентябре инфляция составляла 5,4%, а аналитики ожидали показатель на уровне в 5,8%. Такая статистика усилила инфляционные опасения среди трейдеров.

"Настроения (инвесторов — ред.), как ожидается, могут остаться сдержанными за счет негативной тенденции Уолл-стрит, участники рынка уходят от риска, ожидая подтверждений по состоянию монетарной политики", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика IG Ипа Дзюня Жона (Yeap Jun Rong).