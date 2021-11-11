МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает в начале торгов четверга на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Доллар в целом стабилен к мировым валютам

Ведущие отечественные биржевые индикаторы продолжают отыгрывать вечерние распродажи на финансовых и товарных рынках на фоне ожидания роста инфляционных рисков в США.

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск падает на 0,88%, до 4135,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,31%, до 1829,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 7 копеек, до 71,23 рубля, курс евро повышается на 7 копеек, до 81,71 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,08%, до 82,59 доллара за баррель, ранее в среду рынок нефти упал в пределах 3%.

Фьючерсы на ведущие американские индексы слегка подрастают в пределах 0,2%, однако на закрытие основных торгов среды их потери составили от 0,7-1,7%.