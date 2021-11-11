МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после колебаний утром все же сумели закрыть торги в основном ростом, причем довольно уверенным, оптимизма на рынки добавили новости про Evergrande, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открылся падением

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15% — до 3532,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,14% — до 24457,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,01% — до 25247,99 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,18%, до 2924,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,57% — до 7381,9 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,59%, до 29277,86 пункта.

Утром индексы торговались без единой динамики, но затем рост китайских и японского индексов ускорился, а гонконгский смог подняться из "красной зоны" более чем на 1%. Оптимизму инвесторов способствовали сообщения СМИ о том, что Evergrande смог выплатить просроченные проценты по некоторым долларовым облигациям. На этом фоне опасения за сектор недвижимости в Китае ослабли.

При этом высокая инфляция по-прежнему вызывает опасения на рынке. Инвесторы оценивают, какие действия могут предпринять центробанки для сдерживания инфляционного давления на экономику. В среду минтруд США сообщил об ускорении инфляции в стране в октябре до 6,2%, что является максимумом с 1990 года.