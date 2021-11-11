МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает заметно снижаться в четверг в отсутствие значимого улучшения внешнего фона, следует из данных Московской биржи. Биржи Европы растут на корпоративных новостях

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.41 мск снижается на 0,87%, до 4136,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1% до 1833,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается в то же время на 21 копейку, до 71,09 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 81,48 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,9%, до 81,9 доллара за баррель, после обвала на 3% накануне.

Фьючерсы на ведущие американские биржевые индикаторы хоть и демонстрируют незначительный рост, но этого недостаточно, чтобы переломить негативную ситуации на рынке акций РФ.

АУТСАЙДЕРЫ И ЛИДЕРЫ

В лидерах снижения котировок к середине дня оказались расписки HeadHunter(-2,08%), акции "Газпром нефти"(-1,69%) и "Лукойла"(-1,76%).

В то же время всплеск инфляционных рисков в США оказывает поддержку котировкам золота, сумевшим закрепиться выше отметки в 1850 долларов за унцию. В связи с этим динамику значительно лучше рынка второй день подряд демонстрируют "защитные" бумаги золотодобытчиков: акции Polymetal (+3,91%), Petropavlovsk (+5,29%) и "Полюс" (+4,45%).

Также в лидерах роста котировок — акции "Акрона" (+6,04%),"Русала" (+3,2%), ВТБ (+1,65%) и "Алросы" (+1,66%)

ПРОГНОЗЫ

До конца дня рынок акций РФ сумеет сократить потери, поскольку представители Федеральной резервной системы (ФРС) США и других ведущих мировых регуляторов пока не торопятся признавать текущую инфляцию долгосрочным фактором, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Если же регуляторы не будут торопиться с ужесточением денежной политики, то инвесторы постепенно успокоятся и будут воспринимать акции в качестве инструмента защиты от размытия ценности денег. Аналогичное относится и к российскому рынку. Инфляция сырьевых товаров во многом является благом для отечественных экспортёров", — добавляет он.

Медвежьи настроения на рынке сохраняются, однако продажи остаются умеренными, добавляет Дмитрий Александров из компании "Универ капитал". Эксперт ожидает, что при выходном дне в США активность торгов ожидается пониженной и будет оставаться такой до конца основной сессии, а вечернего всплеска волатильности при открытии торгов в США не случится.

Александров ждет закрытие дня по индексу Мосбиржи в районе 4135 пунктов.