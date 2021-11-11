МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг растут в рамках коррекции после снижения среды на резком ускорении инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций остается в "красной" зоне

По состоянию на 15.51 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,11%, до 36032 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 16074 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 4657,75 пунктов.

Фьючерсы на фондовые индексы показывают коррекционный рост после снижения на 0,7-1,7%. Трейдеры отреагировали на данные о значительном ускорении годовой инфляции в стране. В среду минтруда США сообщил, что за октябрь потребительские цены выросли на 6,2% после роста на 5,4% в сентябре. Таким образом, инфляция в прошлом месяце достигла максимального значения с 1990 года.

Руководительница глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek) отметила, что первоначальная реакция рынков на данные о потребительских ценах утихает, и они никак не повлияют на курс политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, она считает, что существует множество факторов для роста.

"Сегодня все еще обсуждаются данные по инфляции, рынки пытаются понять, что они значат. Информация не стала сюрпризом, даже если уровень инфляции оказался выше, чем ожидалось. Я не думаю, что это изменит направление (монетарной политики — ред.) ФРС", — цитирует Двек газета Wall Street Journal.