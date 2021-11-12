МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Биржевые индексы США колеблются в пределах 0,5%, свидетельствуют итоги торгов в четверг. Биржевые индексы США перешли к коррекции

Четверг — выходной день для американских федеральных органов власти. Биржи открыты, но объем торгов традиционно невысок.

По итогам дня промышленный индекс DJIA упал на 0,44% до 35921,33 пункта, высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,52% до 15704,28 пункта, а индекс общего рынка S&P 500 фактически закрылся "по нулям", поднявшись на 0,06% до 4649,27 пункта.

В лидерах падения оказался лидер рынка развлечений Walt Disney Co, чьи акции упали почти на 7% на плохой квартальной отчетности — именно эта компания во многом и "утянула" вниз индекс DJIA.

Продолжили резкий рост акции производителя электромобилей Rivian Automotive, которые подскочили на 22%. IPO Rivian называют одним из самых успешных за последние годы, а ее капитализация уже превысила капитализацию флагмана американского автопрома General Motors.

При этом акции Tesla снизились на 0,42% на новостях о том, что глава компании Илон Маск продал акций не менее чем на 5 миллиардов долларов. У Маска не оставалось иного выбора после того, как он провел в Twitter опрос о том, продать ли часть своих акций, и участники опроса посоветовали ему это сделать. Если бы Маск отказался последовать их рекомендации, ему грозило расследование со стороны биржевого регулятора за попытки повлиять на котировки акций его компании.