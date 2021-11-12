МОСКВА, 12 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в четверг выросли, восстановившись после падения накануне. Биржевые индексы США колеблются в пределах 0,5%

По итогам торгов S&P вырос на 2,56 пункта, или 0,1%, до 4649,27. Nasdaq Composite вырос на 81,58 пункта, или 0,5%, до 15704,28 пункта. Dow Jones Industrial Average снизился на 158,71 пункта, или 0,4%, до 3592123 пункта.

Акции компаний технологического сектора росли, способствуя повышению S&P 500 и Nasdaq Composite. Акции Advanced Micro Devices выросли на 4,4%, бумаги Nvidia подорожали на 3,2%, акции Netflix повысились на 1,7%.

Акции финансовых компаний также демонстрировали ралли, как и акции энергетического и сырьевого секторов. Индекс Russell 2000 вырос на 0,8%.

Сейчас рынок входит в традиционно сильный предпраздничный период. Некоторые инвесторы также считают, что текущее ценовое давление ослабнет.

Между тем некоторые из инвесторов переключаются на цикличные акции, которые могут извлечь выгоду из экономического роста и растущей инфляции. Многие портфельные управляющие расценивают фондовый рынок США как одно из лучших мест для получения значительной и устойчивой прибыли.

Акции запущенного в среду стартапа по производству электромобилей Rivian Automotive выросли на 22%.

Акции Tesla упали на 0,4%. Ранее генеральный директор Илон Маск просигнализировал о возможной продаже крупной части своей доли в Tesla.

Акции Walt Disney упали на 7,1%.

Рынок облигаций США был закрыт по случаю празднования Дня ветеранов.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,2%, а гонконгский Hang Seng вырос на 1%.

— Авторы Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com и Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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