МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут вслед за технологическим рынком США, инвесторы обращают внимание и на внутренние события, продолжая оценивать инфляционные риски, свидетельствуют данные торгов.

Значок евро на асфальте

Биржи Европы выросли на финансовых отчетах компаний

По состоянию на 7.19 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01% — до 3532,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,13% — до 2461 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,16% — до 25287,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,41%, до 2966,08 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,88% — до 7446,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,05%, до 29585,5 пункта.

Трейдеры в целом склонны к риску после того, как индекс американских высокотехнологичных компаний NASDAQ показал рост на 0,5%.

Участники торгов также обращают внимание на итоги глобальной распродажи четверга. Объем продаж на электронных торговых площадках компании Alibaba за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае превысил 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг инфляции, ожидая дальнейших действий от крупнейших мировых центробанков. В октябре годовая инфляция в США выросла до 6,2% с 5,4% в сентябре, что стало рекордом с 1990 года. Прогноз составлял 5,8%.

"Последние данные вырисовывают картину перегретой экономики и масштабное ценовое давление", — отмечает аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. Эксперт обращает внимание на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может оказаться права в своих суждениях о временных факторах роста инфляции. При этом аналитик задается вопросом, так ли регулятор уверен в своих оценках на фоне резкого ускорения инфляции.