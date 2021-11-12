МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом на оптимизме относительно развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается на дешевеющей нефти и уходе инвесторов от риска

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,18% — до 3539,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2467,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,32%, до 25327,97 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,5%, до 2968,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,83% — до 7443 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,13%, до 29609,97 пункта.

Опасения вокруг ценового давления на экономику, которые преобладали на рынке в течение недели, сменились оптимизмом. Отчасти этому способствовал рост индекса американских высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,5%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на итоги глобальной распродажи четверга. Объем продаж на электронных торговых площадках компании Alibaba за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае превысил 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов).

В то же время аналитики полагают, что высокий уровень инфляции все же будет периодически оказывать негативное влияние на рынок.

"Инфляция может оставаться высокой в ближайшие месяцы, и каждая публикация данных по инфляции, ускорившейся сильнее прогноза, может вызывать нестабильность фондовых рынков. Мы по-прежнему ожидаем, что инфляция подорвет ралли акций", — отметил старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.