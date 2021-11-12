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Индекс РТС опустился ниже 1800 пунктов
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Долларовый индекс РТС опустился в пятницу ниже 1800 пунктов впервые с 5 октября на падающей нефти и ослаблении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Долларовый... ПРАЙМ, 12.11.2021
индексы, рынки, новости, торги, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС опустился в пятницу ниже 1800 пунктов впервые с 5 октября на падающей нефти и ослаблении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Долларовый индекс РТС к 12.30 мск падал на 2,86%, до 1801,42 пункта. Чуть раньше индекс опускался до 1799,93 пункта — минимума с 5 октября.
Рублевый индекс Мосбиржи снижается на 1,59% — до 4122,82 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 45 копеек, до 72,08 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 82,50 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,25%, до 81,83 доллара за баррель.