МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи упал в пятницу ниже психологического уровня в 4100 пунктов впервые с 1 октября, РТС закрепится ниже круглой отметки в 1800 пунктов на фоне распродаж по широкому кругу российских активов и ухода инвесторов от риска, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.07 мск падал на 2,25%, до 4094,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,55%, до 1788,63 пункта.

Негатив наблюдается и на рынке нефти: январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,04% — до 82,01 доллара за баррель.