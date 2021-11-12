МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно падает по основным индексам к середине торгов пятницы на фоне геополитических рисков и дешевеющей нефти: индекс Мосбиржи опустился ниже 4100 пунктов впервые с 1 октября, а долларовый индекс РТС – ниже 1800 пунктов впервые с 5 октября, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Фьючерсы на фондовые индексы США растут на общерыночном оптимизме

"Более слабая динамика российского рынка может быть обусловлена увеличением геополитических рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.16 мск падает на 2,19%, до 4097,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,79% до 1784,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается в то же время на 73 копейки, до 72,36 рубля, курс евро — на 86 копеек, до 82,83 рубля.

Нефть при этом дешевеет на 1,68% — до 81,5 доллара за баррель Brent.

АУТСАЙДЕРЫ И ЛИДЕРЫ

Падение российского рынка акций идет широким фронтом. Наибольшие потери несут основные "голубые фишки": "Газпром"(-4,15%), "Лукойл"(-3,31%), Сбербанк – обыкновенные акции падают на 4,31%, а префы — на 3,32%, "Роснефть"(-2,88%) и ВТБ (-2,26%).

Тем не менее находятся и растущие истории. Обыкновенные акции "Башнефти" растут на 3,21%, а в течение рост доходил до 10% после позитивного финансового отчета. Так, чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 9 месяцев составила 57,091 миллиарда рублей против убытка годом ранее. Продолжается аномальный "взлет" обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", прибавляющих 15,7%. Ранее в ходе торгов бумаги подскакивали в пределах 22%, до 49 рублей — максимума с начала февраля 2020 года. При этом объем торгов составляет 30,64 миллиарда рублей.

Также на положительной территории торгуются акции "Акрона"(+2,03%) и расписки Softline (+1,14%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшие поддержки у нас находятся на полуторамесячных минимумах: 4038 пунктов — у индекса Мосбиржи и 1750 пунктов — у индекса РТС. Учитывая нашу относительную слабость, в случае ухудшения внешнего фона мы уже сегодня можем проверить на прочность эти уровни", — прогнозирует Бабин.

Инвестиционный стратег УК "Ари капитал" Сергей Суверов говорит, что инвесторы не хотят брать на себя дополнительный риск и закрывают позиции перед выходными. Эксперт добавляет, что кроме геополитических рисков давление на рынок акций РФ оказывает слабость рынка нефти, и ожидает закрытия дня по индексу Мосбиржи в районе 4100 пунктов.